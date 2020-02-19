52歲陳姓保險黃牛，對外以提供車禍事故免費諮詢為由，引介全台各地的車禍傷患，到彰化醫院看診，並保證可請領到其他醫院無法開立的失能診斷證明書，再據以向保險公司訛詐高額保險理賠金或和解金。新竹地檢署接獲民眾及財團法人金融法制暨犯罪防制中心提供的情資後，由檢察官張瑞玲指揮刑事局偵查第七大隊偵辦，鎖定以陳嫌為首的詐保集團。

警方調查，陳嫌協助申請車禍事故理賠10多年，深諳請領保險金的竅門，最近3、4年認識彰化醫院42歲連姓神經內科主治醫師後，便設立新竹縣車禍權益保障協會大量招攬客戶，教導車禍客戶誇大自己傷勢，且陪同傷患找連姓醫師看診數月後，取得不實失能診斷證明向保險公司請領保險金，陳嫌再向傷患抽取3到5成的高額報酬，清查已有10餘間保險公司受害。

警方經數個月追查過濾，前往陳嫌及連姓醫師的住處及辦公室等4地執行搜索，並兵分多路在北、中、南等地通知涉嫌詐領保險金的17名傷患到案說明。

連姓醫師否認收錢偽造不實診斷證明書，表示都是依患者主訴開立，但坦承曾收取陳嫌贈送的水果禮盒及3C產品等。全案詢後，依加重詐欺罪與業務上登載不實等罪嫌移送法辦。

(中時 )