台南市政府環保局清潔隊針對全市高中職以下學校進行校園消毒。（環保局提供／洪榮志台南傳真）

因應各級學開學在即，台南市政府教育局19日指出，在校園防疫物資方面，該局與學校已依「提前部署、協力合作、完善整備」的理念，除各校自備防疫物資外，教育局也提前統一採購防疫物資，包含耳（額）溫槍、酒精（乾洗手液）、漂白水與口罩，並於13日前送交各校領回；針對開學後各校物資使用情形，教育局也建立學校物資使用情形調查表單，可隨時掌握並進行調控及補充。此外，教育部也配發相關物資給各級學校、私幼、補習班等，增添防疫能量。

教育局強調，為落實「阻絕傳染風險於校園之外」，針對開學後於入校前量測體溫機制，目前除了各校已有的額溫槍外，該局也針對各校每9班級發放1支，加上後續教育部所撥補的額溫槍，平均每5班級將有1支額溫槍。同時，該局也已於18日針對各區域中心學校辦理體溫量測演練活動，再由各區域中心學校示範標準作業流程給區域內學校觀摩，確保學校均已做好校園防疫準備。

教育局為使學校做好防疫準備，還將中小學幼兒園開學前及開學後校園各項防疫須知及注意事項，彙編成一本防疫手冊，公布在教育局的「武漢肺炎資訊專區」內，簡易圖卡也在製作中，將於完成後一併公布。

環保局各區清潔隊從19日起，也針對高中職以下342所學校進行消毒，預計2月21日前完成，24、25日各校學生就能進行開學大掃除的工作。

環保局說，此次校園消毒，以漂白水稀釋至1000ppm，於學校周邊及校內公共空間，如：遊樂設施、球場、洗手台、廁所、垃圾集放處、中庭、走廊為主；此外，教育局也將持續督導學校，針對學生經常接觸之物品表面（如門把、桌面、電燈開關、餐檯或其他公共區域），每天至少1次進行清潔消毒。

(中時 )