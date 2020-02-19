國軍支援返臺臺商團隔離所消毒，確維防疫滴水不漏。國防部提供

因應中央流行疫情指揮中心宣布246名武漢返臺臺商團解除隔離管制，陸軍六軍團33化學兵群今日前往臺商團隔離住所，執行環境防疫消毒，協助控制新冠肺炎，防止疫情擴散。

此次防疫消毒任務，由偵4連王上尉率隊，支援官兵皆身著全套防護衣，配賦背負式消毒器，逐一針對隔離所內家用電器、床鋪、浴室、廁所及手部可觸摸及環境實施消毒作業。

33化學兵群表示，武漢肺炎疫情在全球各地蔓延，全國面臨嚴峻考驗，面對此「看不見的敵人」，化兵部隊將全力配合防疫中心指揮調度，完成各項預防性消毒工作。

(中時 )