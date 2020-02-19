感染學專家登鑽石公主號，驚見船上狀況悲慘。(kentaro iwata/YouTube)

鑽石公主號郵輪新冠肺炎確診病例不斷增加，外界擔憂疫情一發不可收拾，日本神戶大學專家岩田健太郎登船直擊後指出，船上環境惡劣、狀況悲慘，甚至恐有違反傳染防治的危險現象，引起各界關注。

《中央社》報導，岩田健太郎18日趕往橫濱，以災害派遣醫療小組成員身分登上鑽石公主號，協助船內防疫工作，不過當天就被厚生勞動省官員要求下船，返家隔離後，他在個人YouTube頻道中說，船上光怪陸離、違反傳染防治的危險現象，「船內的狀況悲慘，連我自己都感到可怕」。

岩田健太郎表示，為防止感染擴大，一般都會把病患、醫療人員以及沒有被病毒汙染的區域分開，但鑽石公主號裡卻是一團混亂，根本不知道哪裡安全、哪裡危險。有發燒的乘客自己前往醫務室，自己也曾和病患擦肩而過，而且檢疫人員和船員、醫療小組成員也沒有全員穿防護衣或戴口罩，混亂情況讓岩田相當驚訝。

他的影片18日上傳YouTube後不到一天，日文及英文版本的觀看次數衝破84萬次點閱，引起各國網友關切，包括朝日、讀賣與日本經濟新聞等媒體也都跟進報導，批判安倍政府防疫政策不當的聲浪升高。

(中時電子報)