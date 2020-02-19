基隆崇右影藝科技大學邀集亞洲天王周杰倫的電影製片人與有「亞洲創作才子」之稱的製作人攜手與仿聲學生歌手來創作公益大合唱新單曲。（崇右影藝科大提供／吳康瑋基隆傳真）

新冠肺炎爆發，傳染力比SARS強了數倍，漫延的程度超乎想像，基隆崇右影藝科技大學邀集亞洲天王周杰倫的電影製片人與有「亞洲創作才子」之稱的製作人攜手與仿聲學生歌手來創作公益大合唱新單曲，日前才剛一推出，在網上短短數小時內，便已破萬人點閱，崇右指出，單曲「同一個氣息」將愛發送到每一個需要關心的抗疫英雄身邊，讓面對新冠肺炎醫護與病患，感受到不分你我、不分國界的關愛之心。

參與演唱的學生陸婷及易譓臻指出，非常感動能參與這次的製作，盼以大家一起傳唱，為抗疫英雄加油，也希望可以將溫暖送出。崇右表示，歌聲是由校方集結有仿聲經驗的學生與歌手來傳唱，希望在這個疫情肆虐、減少面對面接觸的嚴峻期間，讓大家「一人一影片，把愛傳出去」，為每位抗疫英雄加油、打氣，並讓每一個人都可以參與歌曲影片發送，不當酸民當暖民。

崇右影藝科技大學校長俞維昇表示，這首歌曲沒有重製版權限制，歡迎大家自由重製影片關懷每個正在隔離或與病痛對抗的人，同時本單曲所有的版權收入，將全數捐給關懷與抵抗疫情所需。他也期盼周杰倫電影製創作的這首歌曲，能教導學生以溫暖來關懷所有為疫情所苦的人。

(中時 )