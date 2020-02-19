外送平台 foodpanda 今（19）日宣布主打生鮮雜貨外送服務的「熊貓商城」正式營運！網羅生活日用、生鮮與藥妝品牌，便利商店萊爾富、 OK mart及量販業者家樂福、愛買，近兩千間店家一同加入熊貓商城的行列，提供上千種商品組合，做消費者日常生活的即時後援！為歡慶熊貓商城正式營運， foodpanda 也祭出免服務費折扣與滿 200 元折價 100 元限時優惠。因新冠肺炎防疫，平台同時也向外送夥伴加強宣導防疫觀念，讓消費者更安心下訂！

foodpanda 在台邁入第 8 年，致力推廣多元外送服務，2019年 11 月底熊貓商城開始試營運，年初民眾購買年節禮盒的訂單需求加上後續新冠肺炎疫情延燒，熊貓商城 1 月總訂單成長 5 倍，顯見近來消費者對於生活用品即時送到府有其需求。 foodpanda 數據顯示，熊貓商城的訂單高峰期落在每周五、六，而單日下單尖峰時間點則分別落在中午 11 至 12 點以及下午 4 點至 5 點，熱門的選購商品則由牛肉、水果與餅乾分別拿下前三名。

foodpanda 董事總經理方俊強分享：「在熊貓商城試營運階段，我們觀察到消費者多半在料理三餐前、需自行在家中料理的食材時，就會透過熊貓商城選購商品。 foodpanda 秉持外送幸福的初衷，憑藉多年美食外送的經驗和基礎打造更多元的外送服務，我們特別在正式營運前，開拓了更多超商、量販業者及民生日用品店家，讓全台消費者都能享受最即時的購物體驗！」

熊貓商城在試營運期間，即看好便利商店據點密集、商品多元且能補足餐廳休息時間的優勢，號召連鎖超商業者推出多元的外送服務。 foodpanda 於2019年 11 月率先攜手 OK mart 合作延伸空間經濟，並於農曆年前攜手萊爾富推出六都百間門市的外送服務，上線兩週後已為門市增加逾 10% 的業績成長。 foodpanda 今日更宣布熊貓商城中已突破千間便利商店上線，包含萊爾富超商率領全台 600 家實體門市加入，提供多達 250 種商品選擇。 OK mart全台近 500 家門市上線，亦提供超過 150 種品項，服務範圍涵蓋全台西半部，並首創超商熟食套餐、炸雞歡樂餐等宵夜便利型商品，無論熟食、餅乾或糕點禮盒都能選購。

熊貓商城也與家樂福推出便民外送服務，以滿足家庭主婦、年長者等不便出門購物者的即時需求。根據家樂福統計，自2019年 11 月與 foodpanda 合作後，線上訂單便在短短三個月中顯著成長，外送品項主要為生鮮食品、其次是熟食，打破原先外送以熟食為主的既有印象。今日雙方也將加深夥伴關係，將合作店家數提升至全台 37 間分店，涵蓋家樂福近 6 成的量販分店，外送商品也從試營運期間的 300 種增加至近 900 種的商品。量販店愛買亦於熊貓商城上線，首波以 6 間雙北、桃園及台南門市為主，商品品牌超過200個、涵蓋近1,300個品項，未來也將擴大合作，讓優質商品及服務延伸至更多縣市。

foodpanda 2019 年提供全台外送服務並航向離島，2020 年也將提供消費者更多元的外送選擇。為歡慶熊貓商城正式營運，推出兩檔折扣優惠，消費者只要於熊貓商城消費滿 50 元即免費外送！同時為鼓勵消費者試用全新服務，不論新舊客，只要首次使用熊貓商城或熊貓嚴選訂購商品，在結帳時輸入折扣碼 【BUY100】，立即享有滿 200 元折價 100 元超划算優惠！

(中時電子報)