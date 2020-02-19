安永（EY）會計師事務所指出，目前歐盟租稅不合作黑名單共有12國，灰名單為13國，本次稅務名單的更新，反映了原先列於灰名單的開曼群島重新列入黑名單。

同時，歐盟亦強調防禦性措施實施。安永預估，下一次的黑名單審查可能是落在2020年10月，亦即開曼群島至少到10月為止將是黑名單上之國家，這段期間內將面臨歐盟防禦性措施。

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