安永：開曼8個月內將面臨防禦性措施 15:192020/02/19 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 安永（EY）會計師事務所指出，目前歐盟租稅不合作黑名單共有12國，灰名單為13國，本次稅務名單的更新，反映了原先列於灰名單的開曼群島重新列入黑名單。 同時，歐盟亦強調防禦性措施實施。安永預估，下一次的黑名單審查可能是落在2020年10月，亦即開曼群島至少到10月為止將是黑名單上之國家，這段期間內將面臨歐盟防禦性措施。 (工商 ) #黑名單 #防禦性 #歐盟 #名單 #安永 也許您會感興趣 推薦閱讀 包機返台萬事具備 只等大陸點頭 04:102020/02/15 兩岸要聞 拒華航派機 國台辦提四點解釋 批台政治炒作 18:292020/02/15 兩岸 陸揭包機協商全過程 批台拖延 04:092020/02/16 焦點新聞 拖延包機 國台辦批我政治炒作 01:192020/02/16 兩岸要聞 黃安對酸民回手了！貼往生咒冷語「送黑粉牌位去火化」 15:292020/02/16 娛樂 歐盟對中國鋁型材反傾銷調查 11:252020/02/17 財經 獨／「S HOTEL」還有第二、三波資遣名單？公關驚訝回應 16:032020/02/17 娛樂 中職》公布各隊註冊名單 陳琥等48人列合約所屬球員 18:292020/02/17 體育 武漢肺炎衝擊供應 中國歐盟商會：抗生素恐短缺 16:382020/02/18 國際 美REITs財報靚 後市看俏 04:102020/02/19 投資理財 財經熱門新聞 1分鐘讀財經》外資狂倒貨台積4萬張 背後驚天陰謀 - 財經 比疫情凶猛！專家驚爆他進白宮是美股大災難 - 財經 旺宏總座盧志遠：快閃記憶體前景 烏雲飄來 - 財經要聞 - 工商時報 地點定了！大陸第二家Costco將開在這裡 - 財經 對陸出口禁令誰放話！ 川普罕見發文痛斥鷹派 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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