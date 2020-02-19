KPMG安侯建業聯合會計師事務所指出，歐盟修訂租稅不合作國家名單，新增開曼群島、塞席爾、巴拿馬以及帛琉等國。KPMG安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部協理任之恒認為，台商若在這四國有投資架構，應及早因應。

任之恒指出，巴拿馬及帛琉因資訊交換系統之缺漏而被列黑名單。賽席爾早前因存在有害租稅措施而被列觀察名單，且於此次歐盟的覆檢中仍未能過關。同樣，開曼因經濟實質議題一直被列觀察名單，亦因此次覆檢未能過關而被直接轉為黑名單。

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