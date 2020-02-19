開曼被列租稅黑名單 KPMG：台商要及早因應 15:192020/02/19 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 KPMG安侯建業聯合會計師事務所指出，歐盟修訂租稅不合作國家名單，新增開曼群島、塞席爾、巴拿馬以及帛琉等國。KPMG安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部協理任之恒認為，台商若在這四國有投資架構，應及早因應。 任之恒指出，巴拿馬及帛琉因資訊交換系統之缺漏而被列黑名單。賽席爾早前因存在有害租稅措施而被列觀察名單，且於此次歐盟的覆檢中仍未能過關。同樣，開曼因經濟實質議題一直被列觀察名單，亦因此次覆檢未能過關而被直接轉為黑名單。 (工商 ) #被列 #租稅 #黑名單 #KPMG #開曼 也許您會感興趣 推薦閱讀 黃安對酸民回手了！貼往生咒冷語「送黑粉牌位去火化」 15:292020/02/16 娛樂 境外電商課稅 KPMG：政府應加強輔導 16:502020/02/18 財經 BVI發布經濟實質法2.0 勤業眾信：差異不大 15:162020/02/19 財經 安永：開曼8個月內將面臨防禦性措施 15:192020/02/19 財經 財經熱門新聞 1分鐘讀財經》外資狂倒貨台積4萬張 背後驚天陰謀 - 財經 比疫情凶猛！專家驚爆他進白宮是美股大災難 - 財經 旺宏總座盧志遠：快閃記憶體前景 烏雲飄來 - 財經要聞 - 工商時報 地點定了！大陸第二家Costco將開在這裡 - 財經 驚！郭台銘質押鴻海股票逾43萬張 市值破400億元 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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