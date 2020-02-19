宏遠證（6015）攜手群騰資訊及高科大財金大數據中心，今（19）日共同發表「宏遠輿情大師APP」，透過運用整合人工智慧（AI）技術，打造能提供智能輿情分析及客服，以及各項智能量化、非量化的策略選股，有助於滿足客戶輕鬆掌握資本市場投資動向。

宏遠證總經理林禎民表示，宏遠證以金融科技（FinTech）深耕電子下單領域多年，此次共同結合產學合作資源，不僅有助於宏遠證在金融科技上持續處新、強化競爭優勢，更有機會透過加強客戶服務體驗之際，同步帶動整體經紀業務市占率成長。

宏遠證2年前成立數位金融處，並與群騰資訊及高科大財金大數據中心產學合作，歷時2年研發測試「宏遠輿情大師APP」，蒐集建立600萬筆數據模型，設計逾30種對話情境，提供技術、財務、籌碼、網路聲量等4大面向的量化及非量化輿情等選股策略。

宏遠證指出，「宏遠輿情大師APP」主打功能包括AI智能小秘書、策略選股、股票快選、宏遠推播、理財新聞、自選追蹤、個股查詢等多元功能，讓投資人一指掌握資本市場輿情投資風向，節省搜尋時間。

其中，AI智能小秘書結合人工智慧與網路社群大數據分析技術，為全台首創的智能輿情分析系統，如股市大盤、產業類股、概念股、指數股票型基金（ETF）、熱門討論各股等，能在分析全面完整資訊後，給予人性化且易懂的專業投資建議。

林禎民指出，證券業朝金融科技趨勢發展明確，宏遠證成立金融科技部，陸續推出「宏遠證券-線上開戶APP」、期貨下單軟體「宏遠證券-宏利旺APP」，以及綁定LINE帳戶提供即時新聞與成交通知服務、開設臉書及IG粉絲專頁等，專注投入發展數位平台經營。

透過提供全方位的金融服務，宏遠證表示，今年1月線上數位及臨櫃開戶數達150位，帶動電子下單占成交總額比例提升至63.9％。此次進一步推出整合AI及大數據分析的智能策略選擇平台「宏遠輿情大師APP」，預期有助帶動整體經紀業務市占率成長。

林禎民表示，在證券業服務已27年，過去也遭逢SARS防疫時期，感覺投資人擔心的是不確定性，而非景氣不佳，機構法人觀點則不同、頗有危機入市態勢。面對史上最長的寒假，景氣和氣溫一樣寒冷的冬季尾聲，投資人可以好好做做功課，尋找投資獲利機會。

宏遠證2019年自結稅後淨利1.47億元，每股盈餘0.42元，較前年虧損4.4億元、每股虧損1.2元大幅好轉。展望未來，在團隊齊力推動數位轉型下，宏遠證有信心透過創新數位證券服務創造全新形象、提升競爭優勢，並驅動各項業務全方位穩健成長。

(時報資訊)