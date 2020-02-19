考量新冠肺炎疫情，高市文化局19日宣布，高雄春天藝術節共4場草地音樂會延期，演出時間等確認後將另外公告；而3、4月《楚歌別姬》音樂會、英國潔思敏瓦迪蒙舞團《木偶成人記》、西班牙創思者劇團《誰能讓風停止》等節目則取消，均可全額退票。

因應高市府加強防疫、減少群聚衍生的感染風險，高市文化局及高雄市愛樂文化藝術基金會宣布春天藝術節部份節目異動，首先是3月7日、8日《法櫃奇兵》、3月14日、15日《馴龍高手》共4場草地音樂會延期。

此外，3月20日《楚歌別姬》音樂會及4月11日、12日英國潔思敏瓦迪蒙舞團《木偶成人記》、4月25日、26日西班牙創思者劇團《誰能讓風停止》2檔國際節目則確定取消。

文化局表示，這5檔節目將受理觀眾全額退票申請，至於2檔延期的草地音樂會，後續演出時間等確認後，將再另行公告，相關訊息可上高雄春天藝術節臉書、高雄市文化局官網及臉書查詢。

主辦單位指出，於售票系統含超商購票者，可於演出日期前（含演出當日）持票券至兩廳院台北、台中、台南、高雄服務處辦理全額退票，如果不方便親自辦理，可於退票期限前（以郵戳為憑）郵寄票券至高雄市鳳山區三多一路1號（兩廳院售票高雄服務處），並請務必附上存摺影本，以便退款至帳戶。至於刷卡購票者，不需要親自辦理，將直接刷退至原信用卡。

至於向主辦單位購票者，請將票券於退票期限前親洽或郵寄（以郵戳為憑）至財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會辦理退票，地址為高雄市鳳山區光遠路161號（大東文化藝術中心行政大樓三樓辦公室），同樣請附上存摺影本，以便退款。

(中時 )