男子騎機車上嘉雄陸橋自撞機車道路邊護欄受傷，消防人員救護。（翻攝畫面／廖素慧嘉義傳真）

嘉義市重要連外橋梁「嘉雄陸橋」，市府將於3月2日起整修10天，分段封閉、縮減車道，整修橋面之前，18日晚間有機車騎士行經陸橋，自撞機車道路邊護欄致受傷，送醫急救後暫無大礙。

嘉義市政府消防局救災救護指揮科18日晚上8時34分，接獲報案，嘉雄陸橋橋上有機車騎士摔修，第一大隊德安分隊救護車到現場救護， 經查，是機車騎士自撞機車道路邊護欄。

受傷的26歲沈姓男子，右大腿嚴重變形骨折、左手掌擦傷流血，當時天色昏暗，且寒風冷吱吱，有2名熱心民眾協助交管，1人用機車頭燈閃燈協助擋車，另1人持照明燈幫忙照明救護現場，救護人員固定沈男的右大腿，並清洗右手傷口，再包紮止血，隨後送往嘉義榮民醫院治療，肇事原因由警方調查處理。

市府工務處表示，嘉雄陸橋將整修，有刨鋪柏油路面、防撞桿更換為路緣石等工程，為減少交通衝擊，將日夜連續施工，實施兩階段封閉，第一階段自3月2日周一晚上10點至3月3日周二上午6點、3月3日晚上10點至3月4日周三上午6點，全面封閉，禁止通行。

第二階段：機車道封閉，嘉雄陸橋日間施作時間預定於3月3日周二起約10個工作天，施工期間將封閉兩側機慢車道，原有的兩線快車道更改為「一線快車道」、「一線混合車道」，直至路緣石全數設置完成，機車上橋時與汽車共用一線汽車道行駛，駕駛人請減速慢行。

(中時 )