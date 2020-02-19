台東縣中小學聯合運動會於22日登場，將有全縣800多位選手參加，縣府教育處19日宣布將如期舉行，但是因應新冠肺炎疫情持續不減，縣長饒慶鈴特別指示防疫不鬆懈，除了取消開、閉幕典禮外，並要求所有參賽單位及工作人員做好健康自主管理，若有發燒狀況，當天不得參賽。

台東縣政府教育處表示，109年中小學聯合運動會田徑比賽，22日起一連兩天在台東縣立體育場如期舉行，將有來自全縣各高中職、22所國中及97所小學818位選手參加。

但是為因應新冠肺炎疫情之防護，縣長饒慶鈴指示防疫優先，因此將不舉辦開、閉幕典禮，教育處特別要求各參賽學校於競賽期間加強選手衛教宣導及健康自主管理。

另外，各校進場前每日將繳交當日上午體溫檢測表，交由承辦學校寶桑國中收執，未繳交者當天測量無發燒始可進場，倘若有發燒狀況當天不得參賽。

教育處也請承辦學校寶桑國中準備適量酒精提供大會裁判及各編組大會工作人員消毒及足量肥皂便於洗手，裁判及工作人員也需於當日上午8點30分在服務台測量體溫，希望能夠讓大家安心完成賽事。

教育處指出，因考量縣內各校選手參賽權益及成績，做為日後升學參考依據，且4月間在屏東縣辦理的全中運照常舉行，因此，台東縣中小學聯合運動會未因新冠肺炎疫情改期，如期於22日辦理賽事，共辦理123項比賽、1440人次參與。

(中時 )