台南市長黃偉哲（車內右）、鑫興鋁業董事長謝添寶（車內左）舉行救護車啟用儀式。（劉秀芬攝）

鑫興鋁業董事長謝添寶捐贈官田消分隊一輛救護車以及多功能生理監視器等多項救護器材。（劉秀芬攝）

故鄉在台南官田區的鑫興鋁業董事長謝添寶，得知官田消防分隊救護車急需汰換，決定捐贈一部價值350萬元的救護車，及兩輛消防用機車，19日上午舉行捐贈儀式，由台南市長黃偉哲代表接受，黃也感謝謝添寶造福鄉里，讓更多需要的人在緊要時刻挽救寶貴性命。

黃偉哲表示，緊急救護生死就在幾分鐘內，謝添寶不只捐贈救護車，還捐贈救護車內部許多重要設備，包含了價值新台幣110萬元包含12導程的多功能生理監視器，救護時可同時與醫院連線，待援團隊可第一時間掌握傷患狀況，節省重複檢查時間，增加救護成功機率。

謝添寶當兵後就離開故鄉打拚，1987年成立鑫興鋁業公司，生產鋁擠型、鋁條、鋁管、無縫管等產品，應用於製造腳踏車零件、汽機車零件、甚至是國防工業、航太工業都可見到其產品。

謝添寶表示，有人問他為何要捐救護車給官田消防隊，因為他考量到市區資源比偏鄉多，加上他是官田人，因此這次先捐贈官田消防隊，往後也不排除繼續捐贈，取之於社會、用之於社會，發揮拋磚引玉的精神。

台南市消防局表示，目前台南市有20台多功能生理監視器，可進行心臟去顫電擊及心電圖、血壓、血氧、一氧化碳監測，相關數據可以立即以網路傳送給台南市8家醫院，大幅提升到院前緊急救護品質。

據統計，台南市從2017年至今年2月計有44位瀕死病患經由消防局救護同仁搶救成功，讓市民能平安回家和家人團聚。但台南市61隊外勤消防分隊、專責救護隊中，尚有41隊無配備高階多功能生理監視器，希望在謝添寶拋磚引玉下，社會各界慷慨捐贈，守護台南市民生命安全及健康。

(中時 )