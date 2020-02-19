故鄉在台南官田區的鑫興鋁業董事長謝添寶，得知官田消防分隊救護車急需汰換，決定捐贈一部價值350萬元的救護車，及兩輛消防用機車，19日上午舉行捐贈儀式，由台南市長黃偉哲代表接受，黃也感謝謝添寶造福鄉里，讓更多需要的人在緊要時刻挽救寶貴性命。
黃偉哲表示，緊急救護生死就在幾分鐘內，謝添寶不只捐贈救護車，還捐贈救護車內部許多重要設備，包含了價值新台幣110萬元包含12導程的多功能生理監視器，救護時可同時與醫院連線，待援團隊可第一時間掌握傷患狀況，節省重複檢查時間，增加救護成功機率。
謝添寶當兵後就離開故鄉打拚，1987年成立鑫興鋁業公司，生產鋁擠型、鋁條、鋁管、無縫管等產品，應用於製造腳踏車零件、汽機車零件、甚至是國防工業、航太工業都可見到其產品。
謝添寶表示，有人問他為何要捐救護車給官田消防隊，因為他考量到市區資源比偏鄉多，加上他是官田人，因此這次先捐贈官田消防隊，往後也不排除繼續捐贈，取之於社會、用之於社會，發揮拋磚引玉的精神。
台南市消防局表示，目前台南市有20台多功能生理監視器，可進行心臟去顫電擊及心電圖、血壓、血氧、一氧化碳監測，相關數據可以立即以網路傳送給台南市8家醫院，大幅提升到院前緊急救護品質。
據統計，台南市從2017年至今年2月計有44位瀕死病患經由消防局救護同仁搶救成功，讓市民能平安回家和家人團聚。但台南市61隊外勤消防分隊、專責救護隊中，尚有41隊無配備高階多功能生理監視器，希望在謝添寶拋磚引玉下，社會各界慷慨捐贈，守護台南市民生命安全及健康。
(中時 )
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