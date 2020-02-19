新冠肺炎疫情嚴峻，行政院會明（20）天將討論紓困特特條例，國民黨今天提出「重罰」與「津貼」雙軌並進的防疫作法，除了重罰不配合防疫檢疫者，也強烈建議行政院在紓困條例納入防疫津貼，讓配合防疫的民眾維持基本收入。

國民黨文傳會代理主委王育敏指出，因新冠疫情出現本土案例，已有越來越多國人受影響，配合政府居家隔離、檢疫政策的民眾，因這段期間無法出門，可能導致生計出現問題；為了整體完善防疫工作考量，國民黨強烈呼籲政府應發放防疫津貼，讓配合防疫工作的民眾能維持最基本的生活所需。

她指出，目前疫情仍相當嚴峻，防疫工作優先，國民黨主張「重罰」與「津貼」雙軌並進的防疫作法：凡是不配合防疫隔離、檢疫者，應給予重罰；另一方面，配合隔離、檢疫的民眾，因這段期間無法營生而沒有收入，對於部分民眾將是生活上一大負擔，因而國民黨呼籲政府務必提供防疫津貼，至少要滿足配合防疫民眾的基本生活所需，相信將更能強化防疫效果，減少防疫漏洞。

王育敏表示，國民黨立院團在上週一（10日）提出「新型冠狀病毒紓困暨暫行條例草案」，內容除了協助受疫情衝擊的產業度過難關，也主張政府應給予配合隔離、檢疫民眾扶助。明天行政院會即將討論特別條例草案，國民黨強烈建議行政院應納入防疫照顧假補貼及受強制隔離、檢疫者的防疫津貼相關規定，讓配合防疫者不至因此生活大受影響，相信更有助於防疫工作落實。

(中時 )