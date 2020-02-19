衛福部長陳時中19日說，目前台灣新增一例確診案例，已達23例。下週即將開學，呼籲個人衛生與環境清潔，學校也展開消毒作業，交通部也將責成大眾運輸車廂、把手進行消毒。

至於在日本橫濱港的鑽石公主號鑽石公主號的台灣旅客確診人數，今天也從4人增為5人。負責旅客返台事宜的衛福部次長何啟功說，原訂19日可包機返台的鑽石公主號旅客，但因為各國申請航班等程序事宜，最樂觀時間點會落在21日下午可以返台，但尚未得到日方回覆。

他說，預計17位旅客及2位員工將可返台（另有5位旅客確診），另外有我國國人是「持他國護照」入境日本，也表達想要返國，因此實際回台人數尚未定。今天已有5人下船，經外交部協助入住旅館安置。

交通部長林佳龍今天上午陪同行政院副長陳其邁到台灣大車隊，視察車隊防疫工作時，也受訪證實，華航已經準備好，同時外交部也與日本政府協調安排好21日的時間帶，包機將從日本羽田機場起飛。

為此，中央流行疫情指揮中心下午舉辦例行記者會時，包含外交部、交通部均出席說明，另有教育部、環保署等官員出席，解釋開學等疫情政策。

(工商 )