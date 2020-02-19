目前鑽石公主號郵輪有542人確診，其中含台灣人5人。中央流行疫情指揮中心副指揮官何啟功表示，原定19日鑽石公主號可包機接回，但交涉需要申請航班准許，所以目前最樂觀是落在21號下午左右，但目前無正式回覆，應該是24位，但扣掉五位確診，船上有些非台灣護照，2本護照，但也想回台，需再確認正確人數，原則是有台灣籍，可以一並處理，今天有一位先行下船，安置旅館。

公主號如有人不想回來會強制嗎？陳時中表示，基本上希望他們能跟指揮中心指示辦理相關作業，不回來我們也無法強制，之後回來處置方式跟其他人一樣。

何啟功表示，鑽石公主號的包機安排狀況跟武漢包機類似，但昨已列鑽石公主為一級感染區，所以屬非常高風險環境，為了防疫考量，所有接回國人須在隔離14天，初步規畫到醫院隔離，到醫院會做2次檢驗，兩次都陰性才會轉到武漢台商包機回台場所。

包機回台的簡易程序？何啟功表示，基本上以武漢包機流程做修正，規劃口罩、防護護目鏡衣都要穿，全程相關人員事涉多人會按照既定步驟。國人下機後還是會做相關健康聲明書蒐集，也會量體溫。

(中時電子報)