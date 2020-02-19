賀軍翔出席三立新華劇《天巡者》男主角記者會。(羅永銘攝)

本刊上月揭露賀軍翔跟辣妹在街邊激情擁抱，疑似還出現接吻動作，事後經紀公司發聲明表示「是好朋友」，但網友多不買單。賀軍翔接演三立新華劇《天巡者》，19日公布記者會上，他親自出面還原現場，表示當時是他即將出國拍戲，好友也趁勢為他過生日，聚會上喝多了，才會有比較大的肢體互動，澄清絕對沒有接吻，但承認有擁抱牽手，「有跟太太說，太太也理解，因為那天就是慶生嘛，就是好朋友互動，大家不用想太多。」

賀軍翔和圈外老婆陳怡玟在2017年登記結婚，女兒「美寶」現3歲，對妻小極為保護的他，鮮少對外談起自己的家庭生活，只是他日前竟被本刊直擊，在好友張勛傑充當司機的「掩護」下，偷偷私會一名長髮妹；兩人在長髮妹的住處大樓前，當街甜蜜擁抱。

賀軍翔和長髮辣妹街上摟摟抱抱。（圖／本刊攝影組）

賀軍翔表示，新聞爆出時，他人在大陸拍戲，第一時間就跟老婆解釋並獲得理解，「那天就是我23號要去拍戲，我28號生日，就是幾個朋友想要跟我餞行，酒喝多了，動作比較大，老婆也理解，難免身為藝人會被放大。」他說老婆並無多追問，那位女性友人老婆並不認識，他平常也沒有太常聯絡，而女方也私下向他道歉。

他說私下會跟女生保持互動距離，那次就是喝多了，才有比較大互動。但他說老婆反應還好，甚至還鼓勵他再接戲，不反對他跟異性互動，「我一直以來都是演員，她都能理解，這個角色也是她鼓勵我來接的。」他也說回歸台劇的原因，是因為女兒也開始看得懂戲了，知道爸爸在電視上，希望有新作品陪女兒長大。

賀軍翔當爸後滿口爸爸經，最近新冠肺炎讓他也相當緊張，害怕女兒生病，出外都會幫女兒戴口罩、多洗手，被問還會想生嗎？他說：「隨緣吧！還會想要多一點子孫吧，能生當然就生啊。」

賀軍翔正面回應年初與女友人街邊擁抱事件，澄清是喝多了。（圖／記者林俐瑄攝）

《天巡者》將「驅魔真君」鍾馗的傳說，結合浪漫與玄妙，創造出一部不同以往的奇幻愛情劇。劇情類似韓片《鬼怪》，賀軍翔說不怕比較，也自認已經是「大叔」了。賀軍翔飾演鍾馗，開拍前還赴彰化水尾宮廟拜拜得到神明允許，上戲前特別畫出怒狀眉毛，好呈現鍾馗的威嚴感，他劇中不但要抓鬼，也有談戀愛的橋段。這是他繼《鬥牛要不要》後，睽違13年回三立演戲，也是睽違6年接演台劇，自己也難掩興奮。

賀軍翔在劇中飾演鍾馗，開拍前還赴彰化水尾宮廟拜拜得到神明允許。（圖／林勝發攝）

目前戲已開拍，他有為角色瘦身，戒吃澱粉，「其實我滿羨慕不用控制體重的人，吃是一種享受，但身為演員還是要控制身材。」也透露可能會有裸露片段，「我還在練，再結實一點再拍會比較好」。被問演神明是否有拍攝禁忌？「拍戲好像還好，畫臉比較有禁忌，我們不是這種類型應該還好，拍戲現場有人演鬼，所以還是要拜拜一下。」

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(中時電子報)