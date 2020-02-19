由《白頭山：半島浩劫》製作團隊精心打造的恐怖懼作《陰櫥》，在韓上映兩周票房仍位居TOP3，目前累積票房已破韓幣103億（約2.8億台幣）。男主角河正宇透露自己其實很怕看恐怖片，非必要時不會主動觀賞，這次他挑戰人生首部恐怖電影，全是因為劇本很有趣，且每個角色的個性都很鮮明、充滿魅力，才下定決心接演本作。

片中河正宇與金南佶（右）齊力對抗神祕力量。（圖／車庫娛樂提供）

而他也自爆拍攝時嚇破膽的瞬間，「《陰櫥》中最恐怖的瞬間，就是被拉進壁櫥中黑暗的狀態，因為無法預知會發生什麼可怕的事，這點最令人緊張害怕。」另外，河正宇也提醒觀眾在觀影前必須注意的事項，他表示：「電影中大概有12到15種能嚇到觀眾的方式，可能會令人嚇到口乾舌燥，建議大家把爆米花泡在牛奶後享用會比較方便。」

另外，也有觀眾注意到電影中所探討的社會問題，像是對孩子疏於關心、虐待、家暴等，都令人在觀影後有不同的省思，就有觀眾表示：「劇情內容探討的跟《屍速列車》一樣，不是表面上的效果如何，而是背後所透露的深刻訊息。」對於《陰櫥》中所反映出的一些現代扭曲的親子關係，金光斌導演表示：「想描繪出當現代的家庭親子關係產生惡化時，會發生什麼樣恐怖的事。」融合社會議題的驚悚之作《陰櫥》2月21日（周五）在台上映。

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(中時電子報)