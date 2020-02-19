防疫 卓榮泰：國內有能力也會對其他國家協助。曾薏蘋攝

民進黨中常會邀請中央警察大學國境警察學系助理教授王智盛以「武漢肺炎，中國夢碎」為題專報告，王表示，疫情後未來到底怎麼看待跟中國關係，這是值得所有的政府到民眾都要思考，不要把新冠肺炎疫情從反中共變成反中；北京同樣也在操縱反彈的情緒轉移疫情焦點。

民進黨黨發言人薛呈懿轉述黨主席卓榮泰聽取攸關新冠肺炎疫情專題報告後表示，政府在有效掌控疫情、國內防疫物資無虞及國民健康獲得保障的前提下，有能力也會積極對其他國家人民，展開更多關懷與協助。

卓榮泰裁示，新冠肺炎從爆發、蔓延到失控，迅速暴露出中國極權體制的治理危機，在在讓官僚怠政、隱匿疫情、維穩優先的問題，攤在全球各國的注目之下。這種建立在一黨專政獨裁、極權社會控制的中國模式，絕非人民之福，更永遠不會是堅持民主自由、人權法治的國家所能接受。

卓說，因應公共衛生危機，尤其是傳染病的疫情，資訊公開及透明是重要的關鍵，這是台灣民主自由體制的優勢，也是團結國人共同防疫不可或缺的機制。中國方面應以防疫及人道優先精神，迅速、務實調整相關作法，才能早日讓疫情獲得控制，勿再操弄政治、以軍機威嚇台灣或阻撓台灣參加國際防疫的會議。

卓榮泰強調，未來台灣應花更多心力與理念相近的民主國家，建立一個民主合作的國際防線，深化台灣在這個防線的角色，建立國際多邊合作機制，強化民主防衛能力。

卓說，民進黨也再次重申，第一，衷心期盼中國政府能儘速控制新冠疫情，維護健康安全的環境，保障人民生命與經濟發展。第二，政府在有效掌控疫情、國內防疫物資無虞及國民健康獲得保障的前提下，有能力也會積極對其他國家人民，進行更多關懷與協助。

卓表示，第三，防疫等同作戰，全球防疫更不能出現任何缺口，台灣不能被拒絕於WHO體系之外。日前已經有許多國際友邦及友人，紛紛為台灣發聲。民進黨要求國際社會應重視台灣為世界安全衛生的努力與貢獻，尤其中國當局不應再蠻橫阻擾，寧可助長病毒威脅，甘與全人類健康為敵。

(中時 )