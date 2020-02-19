新北市林口區一名70多歲的失智老婦人，日前獨自出門後卻失去音訊，且適逢寒流來襲，家人心急如焚，所幸林口警分局立刻展開地毯式搜尋，加上臉書地方社團「林口大家庭」貼文協尋，終於成功找到老婦人，平安與家人團聚。

警方指出，近日氣溫不斷下探，加上林口地勢高，體感溫度更低，為免老婦人發生危險，獲報後立刻展開地毯式搜索，也透過里長廣播系統放送婦人走失時的衣著、特徵，呼籲鄉親們協助尋找。

員警除了以同心圓方式，擴大調閱監視器外，也詢問家屬老婦人平時習慣前往的地方，加強派員搜索，另家屬也透過臉書粉專「林口大家庭」貼文，呼籲臉友協助，警、民總動員，分別在馬路與網路上，展開尋人任務。

所幸，在晚間22時許，有民眾發現民治路前疑出現婦人身影，員警立即前往察看，發現就是走失的婦人，便立即通知家屬，一家人團聚時，婦人的兒女更瞬間感動落淚，不斷感謝警方的協助，並大讚警方的高效率。

警方呼籲，若家中有失智症狀的長者，可到區公所免費申請防走失手鍊，讓長輩離家無法返回時，藉由手鍊上的資訊順利找尋返家。

(中時 )