三民育兒資源中心是家長孩童遊玩的好地方，環境明亮整潔，且玩具種類多，也會不定期舉辦活動。但受新冠肺炎影響，家長普遍擔心孩童受到感染，來訪人數與去年相較下降了9成5，讓工作人員無奈表示活動大受影響。

為在陽明路上的育兒資源中心，是由社會局委託靖娟兒童安全文教基金會辦理，平時免費開放民眾帶6歲以下孩童前來玩耍，但遇到這次新冠肺炎，入館人數下滑9成5，從去年2月的4000人減少至今年的200多人，靖娟基金會處長彭詠晴表示，除了家長怕感染不出門外，為響應防疫規定，全員入館需配戴口罩，但2歲以下小孩戴不住口罩，同時也擔心配戴口罩會造成孩童窒息風險，所以2歲以下孩童幾乎沒辦法來玩。

縱然中心每日早午都全館消毒，但19日上午才來了3組民眾，帶著2位孫女的李小姐表示，這邊有許多家裡沒辦法供小孩體驗的設施及課程，富有相當高的教育價值，以往就會帶小孫女來玩，現在雖然有疫情傳出，但育兒中心防疫相當完善，所以依舊願意帶孩子來。

面對疫情蔓延，社會局擔憂兒童群聚感染，3月中前0到2歲孩童的活動全面停止，3月中後將會視疫情狀況做調整，但由於每個月皆需舉辦20場活動，缺少的場次就得之後補足，造成人力吃緊。此外，3月初為育兒中心週年慶，依照往常的抓周活動也延至3月底，大量的活動變動都讓中心和民眾都感到不便，卻又無可奈何。

噴酒精、量體溫和戴口罩，育兒中心防疫動作十分周全，但家長不一定買單。彭詠晴表示，曾經有家長帶小孩來玩，但由於小孩不到1歲不願意戴口罩，被擋在門外而心生不滿投訴，對此彭詠晴呼籲，如果小孩沒辦法戴口罩，應避免密閉空間，改成開放式的公園遊玩，避免病毒傳染，才能小孩玩得開心，父母也放心。

(中時 )