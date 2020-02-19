美國最大連鎖會員制量販店Costco（陸稱開市客）在大陸第二家分店地點確定了！陸媒報導，Costco將在上海浦東開新店，距離上海迪士尼僅一站地鐵。

《周到上海》報導，根據上海土地市場公告，星河控股集團旗下子公司—上海河裕實業有限公司與Costco公司旗下獨資公司Pudong Warehouse Development Limited以底價8.9841億元（人民幣）聯合獲取上海浦東新區康橋工業區東區PDP0-1402單元F01-06地塊。據了解，將用來建設大陸第二個Costco項目。

該地塊用途為商業用地、餐飲旅館業用地，出讓面積47319.2平方米，容積率2.0，成交樓板價約每平方米9493元。

Costco去年首次進入大陸，在上海閔行區開設了第一家門市，開業當天甚至出現因客流過大而暫停營業的火爆情況。Costco首席財務官Richard Galanti去年曾表示，該公司計劃在2020年底或者2021年初在上海開設第二家門市。

(中時電子報)