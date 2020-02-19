花蓮警方在中仁隧道前成立了和仁警、消2個分隊，會派員警執法，籲請駕駛人遵循限速。（王志偉攝）

蘇花改1月6日開通，春節連續假期迎來破紀錄車流，不過長隧道速限60公里、仁水隧道50公里是否「太慢」？引起大眾討論，昨有駕駛人PO影片，雖遵守速限，卻被車輛超車又逼車，為此縣警局交通隊表示，將依畫面告發違規駕駛人，至於限速問題，公路總局第四區養護工程處交控中心主任陳國正強調，蘇花改將車輛速限納入環評書中，因此公路單位評估後會將建議送環評再由環保署決定，原則上「調高10公里為目標」！

蘇花改中仁隧道速限60公里、仁水隧道50公里，遭用路人質疑「不合理」，表示開到會讓人想「盹龜（打盹）」！昨有駕駛人PO影片，說他行駛蘇花改很守規定，都在限速內，後方駕駛卻是頻頻超車，甚至有些超不過還疑似做出惡意逼車的行為，氣的公開畫面，「我不是龜速，只是依規定速度行駛」。其實在開通後，蘇花改速限問題持續被討論，目前相關單位也在研議，是否要提高限速。

交通隊長黃增樟表示，花蓮縣在中仁與仁水隧道內設置了區間測速，是目前全台最先進的科技執法區間測速設備，希望車輛能循序漸進，車距保持50公尺，若遇塞車則不再此限，降低車禍事故發生。有關網路貼出超車行為，警方會依違規事實進行舉發。

公路總局第四區養護工程處交控中心主任陳國正說，蘇花改是省道，最高車速是70，原則上都會提高10公里速度，不過中仁隧道因為是單孔雙線，調高至60為安全，要調到70是有困難的，至於大貨車行駛蘇花改隧道部份尚未進入評估。蘇花改經過春節疏運後，將在半年內進行速限評估作業等，提高速限不僅軟硬體需評估，還要提報環差，環保署最後決定。

(中時 )