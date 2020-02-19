下週即將開學，交通部航政司長葉協隆今（19）日表示，已責成大眾運輸業者加強清潔消毒，高鐵、台鐵、捷運列車，每日至少清潔消毒1次，高鐵列車常接觸設施（如扶手、餐桌）每次折返消毒1次、捷運常接觸設施每8小時1次及台鐵列車回廠後亦加強消毒1次，另公路客運、國道客運，已要求每日發車前、收班後消毒1次；行駛期間每八小時消毒1次。遊覽車、計程車於營業時比照辦理。

另外，環保署處長蔡玲儀說，將與教育部合作，由各地方環保局負責全國4,000所高中(含)以下學校及公立幼兒園周邊之公共環境，及寒假期間開放使用之公共空間設施消毒作業，包括川堂、洗手台、廁所、溜滑梯遊樂設施等，預計將於2月23日前全數消毒完畢，後續再由學校接手校園教室內部空間整潔工作。

蔡玲儀另外提醒，學校及幼兒園在開學前除配合室外消毒外，校內上課空間及學校自備學生交通車均應落實自主清潔及消毒管理。室內空間消毒應加強經常接觸之門把、桌面、電燈開關、或其他公共區域消毒；交通車消毒比照交通部標準等規定，針對學生接觸之車內座椅、扶手、拉環等處，於出車前、收班後確實清潔消毒，以維護學生健康。

至於大專院校，則由教育部督導各校委託合格清潔業者對校園消毒，同樣也是在開學前完成。

(工商 )