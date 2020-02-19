因為新冠肺炎疫情影響，勞動部發布「充電再出發訓練計畫」，並對參加訓練課程的勞工補助訓練津貼時數提高為每月120小時，及事業辦理訓練課程，補助訓練費用上限也提高到新臺幣350萬元。

勞動部表示，受新冠肺炎影響的國內產業，事業單位為維持營運可能採行勞雇協商減少工時以為因應，為了讓勞工利用暫時減少工時參加訓練課程，提升技能，所以修正「充電再出發訓練計畫」，並提高對勞工及事業單位的補助。

根據修正後的計畫，針對這段期間減少工時參加訓練課程的勞工，補助訓練津貼時數上限特別自100小時提高為120小時，每小時比照基本工資發給158元，參訓勞工最高可領到18,960元的訓練津貼。又為協助事業單位利用這段期間提升人力資本，辦理訓練課程的補助訓練費用上限，也從原190萬元提高到350萬元。

勞動部表示，計畫受理以郵戳為憑自2月21日起至8月31日止，訓練課程辦理期間自受理申請開始至12月31日止，凡是經勞資協議實施減班休息，並通報地方勞工主管機關的勞工或事業單位，皆可以透過「台灣就業通」網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw/）或各各地勞動發展署諮詢辦理。

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(中時電子報)