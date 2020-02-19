新冠肺炎疫情持續蔓延，人心惶惶，新北市民政局18日公布了2位居家檢疫失聯者姓名，其中1位失聯的郭富文，被警方查獲投宿於桃園一間旅社，而另一位失聯者管永安仍在持續連繫中。對此，新北市長侯友宜19日表示，認為郭男是故意的，「所以我們給他重罰、公告，給他送到集中檢疫所。」

侯友宜表示，郭男被找到後內心有點不舒服，還表示「我沒問題啊，我為甚麼一定要在這個地方」，讓侯友宜認為郭男是故意的「所以我們給他重罰、公告，然後給他送到集中檢疫所」並強調對有故意的，絕對不寬貸。

侯友宜指出，新北市目前居家檢疫人士共有4316個，應該是全台最多，市府會給予關懷、照顧與支持，但若是遇到1、2人故意不配合，「我們絕對不寬貸、不姑息，全力的查緝以外，更重要會給他重罰跟公告，然後集中檢疫。」對於另一名失聯者，侯友宜表示「我相信很快就會找到」，至於是否為故意，目前相關單位都還在對資料做分析、查緝。

侯友宜表示，他了解居家檢疫民眾內心的苦悶，市府會協助解決，包括送醫、拿藥、送餐或是心理輔導，並呼籲想躲避居家檢疫的失聯者，不要挑戰公權力，「我們的做法一定會去罰到最重，然後公告他，而且送到一個集中檢疫所，讓他不會再有一個想要走的這個念頭。」

(中時電子報)