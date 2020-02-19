東吳大學酒精遭竊 校方堅不報案 16:012020/02/19 中時 陳鴻偉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 東吳大學教授指稱校內有酒精遭竊。（陳鴻偉翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 東吳大學法律系教授胡博硯18日晚間在臉書po文，表示校內有一批酒精遭人竊取，他還開玩笑表示，不認為此事是校內學生偷的，「因為學生衛生習慣沒那麼好」。 轄區中正一警方獲報後，立刻向校方詢問此事，但校方表示，這是學校內部問題，經查並沒有酒精被竊，並不需要報警處理。 據了解，酒精應該是學校單位間，因有需求而取走使用，校方私下對胡姓教授沒弄清楚狀況，就冒然在臉書貼文，引發虛驚的狀況也很不解，甚至有人覺得胡「無聊」、「沒事找事」。 (中時 ) #校方 #酒精 #狀況 #學生 #臉書 也許您會感興趣 推薦閱讀 7年級里長 臉書治理大小事 04:102020/02/15 地方新聞 散布疫情謠言桃檢揪出2女惡作劇 04:102020/02/15 地方新聞 憂心疫情！繼MWC後 臉書宣布取消全球行銷峰會 09:022020/02/15 科技 宜蘭酒廠加入防疫 日產4.2萬瓶酒精 12:032020/02/16 生活 美海軍第七艦隊發布通過台海照片 22:322020/02/16 軍事 造謠散播新冠病毒 警追查 04:102020/02/17 社會新聞 等妳五十年 04:102020/02/17 藝文副刊 蘇揆臉書分享口罩數量提升 可購買人次增加 23:382020/02/17 政治 臉書取消全球行銷高峰會 04:102020/02/18 全球財經 陳年酒精如何處理？環保署：不建議自行稀釋 18:012020/02/18 生活 社會熱門新聞 嘉義市中山路科技執法 單月違規逾3000件 - 社會 台中木業公司員工家屬確診 緊急停工50餘人自主隔離 - 社會 燒活人？網傳武漢焚屍爐有哀嚎！行家吐駭人真相 - 社會 拒求愛慘遭恩客燒死 越南嫩妹絕美照曝光 - 社會 輸出戰略貨品赴伊朗 技嘉子公司遭搜索 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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