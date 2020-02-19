東吳大學法律系教授胡博硯18日晚間在臉書po文，表示校內有一批酒精遭人竊取，他還開玩笑表示，不認為此事是校內學生偷的，「因為學生衛生習慣沒那麼好」。

轄區中正一警方獲報後，立刻向校方詢問此事，但校方表示，這是學校內部問題，經查並沒有酒精被竊，並不需要報警處理。

據了解，酒精應該是學校單位間，因有需求而取走使用，校方私下對胡姓教授沒弄清楚狀況，就冒然在臉書貼文，引發虛驚的狀況也很不解，甚至有人覺得胡「無聊」、「沒事找事」。

(中時 )