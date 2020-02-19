死者妹妹也中了。（翻攝彰化縣衛生局／吳敏菁彰化傳真）

國內再確認一例新冠肺炎確診病例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中19日再公布，第23案，就是第19案白牌車司機的胞妹妹，在1月27也在一起吃飯，確診住院中。

「一家人都中了！」又新增一例，彰化人心慌，但是這個新增第23案的妹妹，平常和確診第22案的女婿同住，一家人平常不住在彰化，第22案也因為確診，工作地點的台中某60人工廠，昨天就宣布停工。

彰化縣衛生局今天持續展開第二波地毯式清查，包括街坊鄰居親友，與案主弟弟工作場域。

這次爆發家庭群聚感染，49人必須隔離，包含個案家屬7人和醫療院所機關，彰化縣衛生局會持續會同縣警局、民政處持續在第二波地毯式清查，函蓋案主媽媽常有往來的街坊鄰居和親友，日常生活消費區域的人士；另外，確診「案主弟弟」，平常打零工維生，工作場域不一定，也逐一追蹤，還要持續檢測，面對網路謠傳持續不斷，葉彥伯強調，防疫作為嚴謹。

(中時 )