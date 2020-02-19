「酒窩美女」張庭是演藝圈著名美魔女，將滿50歲的她，擁凍齡顏值和纖細身材，保養好的不科學。大家可能忘了，演員出身的張庭，17歲被星探相中，那時只是個甜美的幼兒園老師呢，沒想到意外走上星路大紅，人生轉彎赴大陸經商，和丈夫林瑞陽成千億身家，這位能力財力兼備的美女，究竟是如何做到的？

演戲意外爆紅 花系列苦情女代表

張庭是以拍洗髮精廣告出道，她不只擁招牌酒窩，一雙圓滾滾大眼睛和挺鼻，精緻顏值讓她馬上擁高知名度，接著更以電視劇《花系列》走紅，尤其是在《太陽花》飾演苦情「汪子亮」（亮亮）一角，更是創下張庭演藝事業巔峰，而現在張庭和先生林瑞陽闖電商事業，已晉升為幹練的女強人一枚。

張庭當年為電視劇「太陽花」落髮。（圖／本報系資料照片）

張庭在《太陽花》飾演苦情的「汪子亮」（亮亮），看似樂觀開朗的她，但內心其實非常缺乏安全感，亮亮接連面對媽媽發瘋、弟弟精神不穩，婚姻又遭婆婆百般刁難，張庭演活楚楚可憐的汪子亮，該劇不只讓她人氣夯爆，更成為張庭的代表作。

清秀的張庭戲路不設限，從古裝到時裝劇都可以看到她身影。（圖／本報系資料照片）

幼教老師甜美大翻身

其實張庭本來是一位幼稚園老師，17歲時被星探相中出道，接拍洗髮精廣告而踏入演藝圈，張庭剛出道時模樣清秀，加上她雙頰可愛的酒窩，讓她有「酒窩美女」稱號，沒有美女包袱的張庭，戲路不設限，有古裝、時裝劇，甚至不避諱活潑搞笑，也讓張庭被受封是「女周星馳」。

張庭作品橫跨大小螢幕，接連以《戲說乾隆》、《軍官與淑女》與《包青天》等戲迅速走紅，每年都可以看到張庭的新作品，接著張庭在2001年演出陸劇《穿越時空的愛戀》大玩穿越戲碼，更開啟張庭在大陸的高人氣，之後在陸劇《聊齋之花姑子》、《鐵齒銅牙紀曉嵐III》等都可以看到張庭挑大樑演出。

張庭愛情事業兩得意，她與「瓊瑤小生」林瑞陽育有一對子女，幸福組成一家四口。（圖／本報系資料照片）

人生最大改變不是演戲 是嫁了他

張庭不只演藝事業亮眼，婚姻也讓人稱羨，張庭與「瓊瑤小生」林瑞陽情牽20年，小倆口婚後育有一對子女，家庭幸福美滿，演員出身的張庭和林瑞陽近年則轉往在大陸從商，夫妻跨足科技保養品產業，創立品牌「TST庭秘密」，夫妻從商大成功，還被傳身家高達上千億。

面對身家問題，林瑞陽表示，他說不在乎數字，只在乎能幫助多少人，而在2017年時，張庭、林瑞陽旗下經銷商達118萬人，每個月發出約12、13億元的薪水，數字高到讓人咋舌，夫妻倆在人生和事業上都超契合。

張庭與林瑞陽近年轉往在大陸從商，兩人兼顧模範夫妻和事業夥伴。（圖／本報系資料照片）

張庭與林瑞陽兼顧模範夫妻和事業夥伴，林瑞陽也不吝嗇放閃：「欠張庭一個婚禮」，心疼愛妻生了一對子女，卻沒穿過白紗，不過張庭倒是不在意，表示自己不是重形式的人，透露她光想到要穿禮服就覺得麻煩「生活比過節重要，我不覺得他虧欠我」。

張庭日前以《武媚娘傳奇》的韋貴妃再度走紅，凍齡外型超不科學。（圖／取材自微博）

現在張庭的重心多放在自創品牌上，雖然她日前以《武媚娘傳奇》的韋貴妃再度走紅，不過張庭被問到是否有望重回幕前，對此，張庭則坦言心態調整不過來「可能佈局計畫、指揮別人習慣了。」

眼前的張庭有美滿家庭和事業，但她人生路也並非都順利，林瑞陽和前妻曾哲貞也育有一子一女，林瑞陽的兩段婚姻路也曾鬧的風風雨雨，而一路走來張庭和林瑞陽都平心面對，幸福和成功背後，也常藏著外人看不到的心酸和付出。

(中時電子報)