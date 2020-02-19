邱振哲把出道歌《太陽》重新編曲，加入彝族語ap jie lop鼓舞一線防疫人員（杰思國際娛樂提供）

曾在《中國好歌曲》節目進入周華健組前八強的創作歌手邱振哲，苦熬17年終於在2016年攜自創曲《太陽》出道，隨後更發行整張專輯《遠行的太陽》展開亞洲巡迴；由於《太陽》的旋律、歌詞充滿光與熱、充沛正能量，正好是兩岸新冠肺炎疫情中，鼓勵人心的最佳作品，因此，大陸網易云特別邀請邱振哲重新編曲及演繹《太陽》，以「堅持信念，守護希望」為主旨。

被歌迷網友封為正能量K歌神曲、甫在KTV上架的《太陽》，發行上架至今，除了空降各類音樂榜單榜首達數周之久，截至目前為止更有超過1000萬次的YouTube點閱、抖音超過6.6億次播放的驚人成績，更空降台灣三大KTV新歌排行第一名，也是眾多YouTuber及素人歌手翻唱的最愛曲目，例如去年《中國好聲音》選手馬杰雪就曾選唱讓這首歌。

在新版《太陽》的演唱編曲上，邱振哲特別重新調整，在歌曲一開始即以自己的聲音呼喊彝族語「ap jie lop」（音譯：阿杰魯，意為不要怕），盼藉由正向力量的歌曲氛圍，為現今全世界壟罩嚴重疫情的緊繃情緒帶來溫暖及舒緩的鼓舞力量，並唱出支持鼓勵的溫暖力量為前線正在打仗的醫護人員打氣加油。

之所以加入「ap jie lop」，邱振哲表示：「2014年因為參加《中國好歌曲》認識了來自彝族、後來得到亞軍的歌手莫西子師，在聊天時剛好講到這句話讓我印象深刻，因此在創作新版旋律時就把這句話放進歌詞中。」

曲末，邱振哲邀請多位自己不同圈子的好友獻聲大合唱，希望營造世界都在背後支撐，更前後呼應「堅持信念，守護希望」的主旨。

(旺報 )