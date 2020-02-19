教育部國教署署長彭富源（前右）19日出席中央流行疫情指揮中心記者會上表示，學校清潔消毒希望在開學前3天完成，公立高中以下學校有4000所，室外會由環保署責請各地環保局在2／23前完成，室內的部分由學校接手。(陳怡誠攝)

25號開學日將至，究竟校園該如何防堵新冠肺炎？教育部國教署署長彭富源表示，學校清潔消毒希望在開學前3天完成，公立高中以下學校有4000所，室外會由環保署責請各地環保局在2/23前完成，室內的部分由學校接手。

彭富源表示，學校專有交通車部分，388輛也會消毒，按照交通部要求，發車收班都會進行消毒。大專院校部分，教育部已發文，會督導完成所有清潔工作。

環保署補充，開學之前學校都會做清掃工作，2/23前4000所高中以下學校都會消毒，還會特別針對川堂、洗手台、遊憩設施都是消毒重點，目標23前完成消毒工作。

此外，交通部航政司司長葉協隆表示，高鐵台鐵捷運列車每天至少消毒一次，扶手、餐桌每次在列車折反都會消毒，捷運則每八小時消毒，台鐵回廠時也會加強消毒，國道客運發車前、收班、每8小時消毒一次，交通部各方面都做強化，請國人安心。

(中時電子報)