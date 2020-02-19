新冠肺炎疫情延燒，全球投入研究新冠病毒，大陸媒體報導，一項研究指出，新冠病毒不僅傷肺，甚至還可能傷害腎臟、傷害睪丸，影響男性患者生育能力。有網友轉貼此則新聞到PTT，許多鄉民搞笑回應：用不到！

大陸澎湃新聞報導，南京醫科大學附屬蘇州醫院泌尿外科樊彩斌等近日在預印本平臺medRxiv上傳一篇論文，指出新冠病毒兩個潛在攻擊目標：腎臟與睾丸。

該團隊研究了3份既有的臨床資料，分別包含6名、41名和99名患者。該論文指出，一些抗病毒藥物本身就具有一些腎毒性，加上病毒可能以腎臟為靶點，該團隊建議在新冠病人的臨床治療期間進行腎功能評估和特殊護理。

此外，在某些情況下，病毒引起的睾丸損傷可能導致男性不孕與睾丸腫瘤。此前研究表明，HIV、乙肝、腮腺炎等病毒可以進入睾丸細胞，SARS患者也曾出現併發睾丸炎，影響生精功能。不過這份論文尚未經過同行評議，也未在正式期刊上發表。

該則新聞轉貼到PTT八卦版，鄉民們紛紛回應「用不到」、「八卦肥宅睪丸跟裝飾品一樣」、「沒機會用 影響不大」、「要拔蛋了」、「如果攻擊睪丸不會攻擊肺部的話 那就儘管來好了 反正沒女友 睪丸有跟沒有也沒兩樣」。

(中時電子報)