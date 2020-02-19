基隆市副議長林沛祥於19日上午，購買了近百杯熱騰騰的咖啡，前往安樂區衛生所、區公所慰勞在前線的工作人員。（林沛祥辦公室提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市副議長林沛祥於19日上午，購買了近百杯熱騰騰的咖啡，前往安樂區衛生所、區公所慰勞在前線的工作人員。（林沛祥辦公室提供／吳康瑋基隆傳真）

新型冠狀病毒疫情議題持續蔓延，基隆市副議長林沛祥於19日上午，購買了近百杯熱騰騰的咖啡，前往安樂區衛生所、區公所慰勞在前線的工作人員，他指出，疫情發展的這段期間，最為辛苦的莫非第一線的醫護人員、防疫人員了，希望能幫身處寒冬中仍堅守崗位的工作人員打打氣。

林沛祥表示，自己走訪大街小巷時，發現大多數民眾對於疫情的發展多少仍感到擔憂，尤其口罩配發購買目前全國採實名制，每星期僅能購買兩片，對於廣大上班族，特別是天天往返雙北的通勤族來說，多半仍感到憂心，期盼朝野不分彼此共同防疫，希望疫情能盡快獲得控制。

林沛祥說，據了解近期各區公所民政系統也為了掌握疫情，需要更積極投入相關的防疫監控業務，而衛生所更是除了一面宣導衛教工作外，也從16日開始，增加配售口罩的業務，因為有他們不眠不休的付出，使得台灣目前疫情相較於世界各地，算是控制得相對良好的。他強調，近期台灣已出現15例重症流感案例，也因此衛生局除了因應肺炎疫情新增的業務外，還需要提醒市民朋友盡快施打流感疫苗。

基隆市副議長林沛祥於19日上午，購買了近百杯熱騰騰的咖啡，前往安樂區衛生所、區公所慰勞在前線的工作人員。（林沛祥辦公室提供／吳康瑋基隆傳真）

這兩天寒流來襲，林沛祥為了感謝這些辛苦的工作人員，而獻上熱騰騰的咖啡，前往衛生所、區公所慰勞大家，他也呼籲，大家盡量將口罩留給第一線醫護及防疫人員、呼吸道感染者、常出入醫院者、慢性病等患者，期盼在大家共同的努力下，平安度過這次的難關。

(中時 )