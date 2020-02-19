華立企業（3010）公告2020年1月自結合併營收42.72億元，較去年同期下滑3.9％。今年1月份適逢春節，工作天數較去年同期少，加上農曆年期間全球企業即深陷在新型冠狀病毒的陰霾中，年後對岸因疫情尚未獲有效控制而順延開工日，在在都對今年的經濟活動產生衝擊。

延燒多年的美中貿易摩擦，已讓具風險分散概念的國際大廠移往中國以外的地區生產，今年武漢肺炎來襲更加速知名品牌的產業鏈從中國出走，而台商製造基地回流台灣或往東南亞移動已成趨勢。

印尼政府高度重視電子工業的發展，可望成為台灣電子產業的樞紐，美系手機品牌廠最大的零組件供應商近年已前往印尼設廠運營，將生產無線通信設備以及智慧型手機零組件，華立深耕多年的高階工程塑膠，在台廠陸續進駐後，營收規模將持續擴大。

印尼首都雅加達因氣候變遷地層下陷、人口稠密及交通擁塞等難解問題，印尼政府經過三年研究準備遷都婆羅州東加里曼丹省，計畫將於今年啟動，預算金額達330億美元，當地將大興土木，華立於印尼子公司近兩年積極往基礎建設的市場發展，已順利取得英國建築材料的代理權，並成功打入高速公路案，未來成長性將備受期待。

華立集團在汽車零件、智能電錶、電器產業有所斬獲後，因印尼人口位居全球第四位，人口紅利驚人，化粧品及食品包裝市場的民生需求與日俱增，華立印尼公司已佈局多年未來將逐季發酵；另外與專攻電源的台系大廠合作開發工廠的節能系統及綠能產業，也將持續貢獻營收。

(工商 )