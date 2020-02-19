中國外交部發言人耿爽19日表示，疫情對中國經濟的影響是階段性、暫時性的，中國政府在提振經濟方面有足夠的政策空間和迴旋餘地，中國經濟長期向好的趨勢不會改變，中方有信心完成既定的經濟社會發展目標任務，疫情並未影響外資企業在中國投資經營的信心。

上海美國商會對109家在華製造業企業調查顯示，近半數企業表示工廠停工影響全球供應鏈，三分之一企業考慮將有關業務轉移至中國境外，外界憂慮疫情恐影響外資企業對中國經濟的信心。

當前，中方採取的疫情防控措施正在取得成效，同時，中國也在積極支持和推動各類企事業單位復工復產，這其中就包括外資企業。中方有關部門正在有針對性地協調解決外資企業在投資、生產、經營中遇到的實際問題，最大程度減少疫情影響。

耿爽表示，近期，包括美國企業在內的許多外資企業表示，相信中國一定能很快戰勝困難，繼續保持經濟健康穩定發展，疫情沒有影響他們在中國投資經營的決心和信心。

耿爽強調，中國經濟與世界經濟已高度融合，中國經濟面臨的挑戰就是世界經濟面臨的挑戰。當務之急，國際社會應當團結協作共同戰勝疫情，盡快恢復國家間的正常交往與合作，為國際經貿活動的正常展開和世界經濟穩定增長提供有力支撐，創造便利條件。

(工商 )