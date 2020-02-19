繼世界移動通信大會（MWC）因大咖廠商相繼退出也取消之後，香港國際春季燈飾展也在疫情衝擊之下，決定從4月延後至7月，此也是新冠肺炎爆發以來，第二個無法如期上場的大型展會。

香港國際燈飾展具有指標性，每一次展會都會吸引數萬買家朝聖，這一次的香港國際春季燈飾展在疫情仍未明顯降溫之下，已經決定延期。市調機構LEDinside引述香港貿發局，原定於今年4月6日至30日舉行的香港國際春季燈飾展延期到7月25日至28日舉行。

除了春季燈飾展外，同期展出的香港春季電子產品展、國際資訊科技博覽、家庭用品展、國際家用紡織品展、時裝展、禮品及贈品展以及印刷及包裝展，都一併延期至2020年7月25日至28日。

香港貿發局表示，配合香港政府現正實施的防疫計畫，除了延後展會外，也將在展會活動期間採取多項防疫措施，包括向與會者發送個人衛生提醒、提供口罩及乾洗手消毒液索取，並將定時以漂白水清潔電梯顯示板、手扶梯把手、門把手及公共區域的座椅等。

香港國際燈飾展為亞洲第一大業內展覽會，在全球排名也高居第二，自1999年舉辦以來，一直是LED燈具、照明產業的指標性展覽，吸引的人流、參展廠商數量驚人。

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