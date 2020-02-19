私校退撫儲金十年有成，透過自主選擇、自主管理、自主提撥奠定成功關鍵，不僅是全台第一個公辦民營的退休金制度，更推出全台第一個退休自選投資平台及專屬退休金投資的人生週期基金，2017年群益投信擔任私校自主投資計畫顧問後，提出管理機制優化建議，藉此強化不同投資組合的穩定度及因應市況的能力。

私校退撫儲金自2013年3月1日自主投資成立以來，至2019年12月31日止，各投資組合累積報酬率為保守型13.73％、穩健型44.35％、積極型45.35％，去年的報酬率為保守型6.37％、穩健型14.74％、積極型19.41％，三種投資組合均繳出優異成績。尤其今年1月1日開始，人生週期投資基金新制上路，進一步提升私校教職員退撫權益。

群益投信總經理陳明輝表示，接手私校退撫儲金自主投資計畫以來，接連拿下國際三座退休基金大獎，身為私校退撫儲金管理會的專業投資顧問與有榮焉，更是對群益在穩健收益產品專業操盤能力上的最佳肯定。代表嚴謹控管投資風險的專業投研團隊，才能為投資人提供最佳的退休財務規劃諮詢與服務，未來也將盡全力把正確的投資觀念，及國人應趁早進行退休準備的想法傳遞出去。

陳明輝指出，群益戮力在退休理財領域推展相關諮詢與服務，目前除擔任私校自主投資計畫現任顧問，2019年也獲選為集保結算所與基富通證券執行的「好享退」全民退休投資專案參與投信業者，推出群益全民退休組合傘型基金。有別於一般基金只強調報酬，該基金以強化風險控管與穩定收益，做為基金投資策略的雙核心，三檔子基金分為保守、穩健、積極三種不同目標風險，能有效幫助投資人依據自身的理財目標及風險屬性，打造最適合自己的退休理財規劃。 私校退撫儲金管理委員會為滿足私校教職員的多元退休理財需求，參考國際退休金制度與時俱進，2017年推出人生週期投資組合，透過自主投資平臺自動導航機制，根據私校教職員年齡分別配置於現有保守型、穩健型及積極型三種不同風險等級，作為投資組合的基本成分，每年再根據私校教職員年齡進行動態資產配置，隨著年齡增加，逐漸降低投資風險部位權重。

考量目前私校退撫儲金仍有64％教職員未作任何投資選擇，由平台自動導入保守型投資組合，為提高私校教職員退撫權益，今年1月1日起，人生週期型將適用新版年齡級距配置，且自3月16日起，預設基金將由保守型改為「人生週期基金」，讓沒有選擇投資組合的教職員歸入人生週期基金，自動依年齡增加，逐漸降低投資風險的投資策略，自教職員進入私校開始至退休，都由系統自動計算與投資，猶如具有高階人工智慧的自動駕駛領航設計，透過動態資產配置及長期投資複利效果，提高投資勝率。

(工商 )