今年春節遭遇新冠肺炎疫情攪局，衝擊全球股市，存股投資時間點成為股民關注焦點，富邦證表示，統計1970年以來發生的世界流行性疾病，以2003年的SARS及2009年的H1N1跌幅最深，但在疫情受到控制後，反彈幅度也最大。建議父母在關心全球疫情的同時，可趁機帶領孩子投資理財，「紅包理財」推薦以定期定額ETF為主。

富邦證表示，ETF相較於單一個股，可以一次買到多檔個股，能有效分散風險又能賺取長期投資的資本利得，若再透過定期定額投資的方式，不但可以細水長流的替孩子存好教育基金，更可透過定期定額投資來達成長期穩定的理財目標。

進一步觀察過往疫情爆發變化，整體而言，MSCI世界指數自疫情爆發後，指數在低點反彈1個月、3個月、6個月，分別平均上漲0.44％、3.08％、8.50％，顯示反彈力道強勁。

以富邦證券為例，自從開辦定期定額ETF業務以來，熱度持續看漲，扣款人數已超過3.7萬人，累計扣款金額直逼35億元大關。其中，2019年未成年子女扣款人數較前一年成長11.1％，顯示有不少家長認同定期定額投資ETF優勢，可分散進場時點，又可達長期投資的複利增值效果。

富邦證表示，目前新冠肺炎疫情主導市場情緒，連帶衝擊全球股市，現階段可定期定額ETF投資，布局穩健息收、波動相對低的債券ETF，並持續關注疫情後續發展。

(工商 )