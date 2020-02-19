台中梧棲區發生疑似燒炭自殺事件，民眾19日行經大仁南路時，發現小客車停在路邊，傳出一陣惡臭味趕緊報警，赫然發現男子陳屍車內，車內有輕生器具，經家屬確認後，應為年約30歲林姓男子，死因待檢警釐清中。

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(中時 )