男陳屍車內多日 惡臭四散路人發現 16:082020/02/19 中時 陳淑娥 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 男子陳屍多日，車子發出陣陣惡臭，警方到現場進行採證。（讀者提供／陳淑娥台中傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台中梧棲區發生疑似燒炭自殺事件，民眾19日行經大仁南路時，發現小客車停在路邊，傳出一陣惡臭味趕緊報警，赫然發現男子陳屍車內，車內有輕生器具，經家屬確認後，應為年約30歲林姓男子，死因待檢警釐清中。 ★中時電子報關心您 ★再給自己一次機會 自殺諮詢專線：0800-788-995（24小時） 生命線：1995 (中時 ) #發現 #男子 #輕生 #陳屍 #惡臭味 也許您會感興趣 推薦閱讀 母攜2子女汽車旅館輕生 最後身影曝光 11:332020/02/16 社會 單親媽攜子女摩鐵輕生 遺留20錠藥 12:422020/02/16 社會 五股單親媽攜子女摩鐵輕生 檢警相驗釐清死因 16:282020/02/16 社會 單親媽攜子摩鐵輕生 2童遺體疑見勒痕 16:362020/02/16 社會 五股單親媽攜兒女輕生 社會局曾探視：經濟壓力大 18:312020/02/16 社會 單親媽勒斃2子女 輕生獲救 04:102020/02/17 社會新聞 哈利王子前緋聞對象 英國明星卡蘿琳輕生 享年40歲 06:292020/02/18 國際 醫院輕生仍飄香水味 「學姊回來」真相驚呆 17:152020/02/18 搜奇 公司經營不善 八里夫妻車內雙亡手機定位尋獲 20:492020/02/18 社會 班鐵翔妻子去年輕生獲救 又傳昏迷重摔送醫 12:282020/02/19 娛樂 社會熱門新聞 嘉義市中山路科技執法 單月違規逾3000件 - 社會 台中木業公司員工家屬確診 緊急停工50餘人自主隔離 - 社會 燒活人？網傳武漢焚屍爐有哀嚎！行家吐駭人真相 - 社會 拒求愛慘遭恩客燒死 越南嫩妹絕美照曝光 - 社會 輸出戰略貨品赴伊朗 技嘉子公司遭搜索 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。