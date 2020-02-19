鑽石公主號郵輪爆發聚感染，當時與遊客接觸的基隆54名計程車司機被居家隔離，另有5名登船4天查驗船上旅客身分的基隆港國境大隊移民官也終於平安解禁，何姓移民官受訪直呼，大家在疫情爆發前一天就下船，「真是太幸運！」

「鑽石公主號」確診新冠肺炎突破500人，該船一月底停靠基隆後，隔天在沖繩就傳出香港遊客染疫首例，疾管署隨即將岸上54名巴士、計程車司機以及另外同船5名移民官依《傳染病防治法》進行居家隔離，幸無異狀傳出，皆已在14日平安出關。

解禁當天，基隆市府送上豬腳麵線給司機過過運，其實同船還有5名移民署移民官，自1月28日從越南下龍灣上船查驗乘客資料，至31日抵達基隆，有長達4天與郵輪旅客「第一線」接觸，1日香港80歲老翁確診罹患新冠肺炎，政府連忙展開追查可能接觸者。

何姓男移民官回憶，當時在船上就和一般遊客一樣，當時有看到幾名港澳籍長者在咳嗽，當時覺得老家人咳嗽很正常，並沒刻意去閃躲，後來從報導得知這艘郵輪有旅客確診，當場嚇出一身冷汗，隔天就接到通知要居家隔離，幸好都沒人被感染。

潘姓女移民官女指出，看到鑽石公主號郵輪在海上隔離，覺得船上的旅客很可憐，被困在被污染的環境，導致疫情越來越嚴重，相比之下，在家隔離算安全多了，隔離期間她看看書、督促小孩課業，想到就差一點可能就還在隔離中，讓她覺得很感恩。

(中時 )