若學生體溫超標者，則須直接至隔離區以額溫槍複篩，發燒者則在等候區等待就醫。(林欣儀攝)

台中一中學生以酒精擦拭教室內桌椅，加強消毒。(林欣儀攝)

全台高中職以下學校將於25日開學，為避免校園成為新冠肺炎群聚場域，台中一中擬定全套防疫措施，從學生踏入校園開始就必須進行體溫篩檢，教室及辦公室也每天以酒精、漂白水消毒，並規畫發燒患者等候就醫區，避免疫情因開學而擴散。

踏進台中一中校門，採人車分流的大門口已架設2台紅外線熱感應儀，校方表示，熱感應儀針對進入校園者進行初篩，若溫度超過37.5度，則會有專人以額溫槍複篩，若學生有發燒情況，立即依循特定規畫路線至健康中心外等候送醫或家長接回，避免與其他學生接觸。

而在清潔消毒方面，校方特別加強教室、辦公室與閱覽室等室內空間環境打掃，校長陳木柱說，每天早上及中午以酒精消毒門把、稀釋漂白水擦拭桌面，放學前再以清白水拖地，連電腦教室的鍵盤都包膜並消毒，也製作班級防疫檢核表，務求滴水不漏。

其實，早在疫情爆發初期，校方即著手採購酒精、口罩等防疫物資，陳木柱強調，目前備有漂白水430公升、酒精1000瓶及口罩4000片、額溫槍25支，但校內師生共3106人，物資只足夠應付1個月時間，盼政府單位協助供應。

除加強學生體溫控管、硬體設施清潔消毒，中一中也建置網頁防疫專區，並將於開學日當天進行學生旅遊普查、視訊衛教宣導，至於原定舉辦的升學輔導說明會將採取嚴格防疫控管、並儘量選擇通風場域舉辦。

(中時 )