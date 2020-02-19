嘉義市中山路台銀前面有高速球型攝影機全程監錄交通違規。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉義市傳真）

嘉義市中山路是交通熱區，市府在火車站至中央噴水池段建置8組高速球型攝影機（Speed Dome）全程監錄併排停車、黃紅線臨停、占用停公車停靠處等違規，市府交通處表示，去年12月測試至今，1個月有3000多件違規，今年4月1日起正式啟用，配合警方執法開罰。

交通處表示，這套科技執法設備自2019年12月設置完成後試運轉至今，監錄到的違規主要是併排停車、紅線臨停、占用公車停靠處等，以台灣銀行前、御香屋手搖飲料店、墊腳石書局等路段最嚴重。

交通處表示，這套高速球型攝影機（Speed Dome）的影像辨識系統，一旦發現區域內有違規車輛，會自動執行違規蒐證及舉發回報，即日起進行宣導，4月1日正式啟用，並將由警察局交通隊開出罰單，籲請民眾切勿違停。

嘉義市警察局交通警察隊表示，紅、黃線違停及在公車招呼站10公尺內違停車，依《道路交通管理處罰條例》處600至1200元不等罰鍰，併排停車則2400元罰鍰，警方對違規一直有開罰，這套科技監錄系統是加強搜證。

(中時 )