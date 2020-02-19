老伯頭破血流 阿蓮警員協助就醫 16:272020/02/19 旺報 林瑞益 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高雄市湖內警分局阿蓮分駐所警員協助楊姓老伯送醫。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市湖內警分局阿蓮分駐所警員孫士翔、李宛霖日前巡邏時，接獲民眾報案指阿蓮區民族路與和平路口出現1名男子，臉上沾有血漬。警方到場發現，這名62歲楊姓阿伯是務農時受傷，趕緊協助他就醫。 警方表示，民眾因為擔心發生社會事件，所以報警。經警員了解，楊姓阿伯的傷勢並非遭人毆打所致，而是務農時不慎跌倒、撞到頭部，因此產生約5公分的撕裂傷口。 所幸，楊姓阿伯在騎車自行就醫的路上，被熱心騎士發現，報警處置。最終楊翁在員警的協助下，搭上救護車送醫救治，幸無大礙。 (旺報 ) #高雄湖內 #阿蓮 #血漬 #毆打 #務農 #阿蓮分駐所 也許您會感興趣 推薦閱讀 高雄農產品外銷星馬 韓國瑜盼內外銷兼顧 15:352020/02/15 政治 社會熱門新聞 嘉義市中山路科技執法 單月違規逾3000件 - 社會 台中木業公司員工家屬確診 緊急停工50餘人自主隔離 - 社會 燒活人？網傳武漢焚屍爐有哀嚎！行家吐駭人真相 - 社會 拒求愛慘遭恩客燒死 越南嫩妹絕美照曝光 - 社會 悲劇！情人節和男友坐床上 嫩妹下面瘀青了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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