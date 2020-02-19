高雄市湖內警分局阿蓮分駐所警員孫士翔、李宛霖日前巡邏時，接獲民眾報案指阿蓮區民族路與和平路口出現1名男子，臉上沾有血漬。警方到場發現，這名62歲楊姓阿伯是務農時受傷，趕緊協助他就醫。

警方表示，民眾因為擔心發生社會事件，所以報警。經警員了解，楊姓阿伯的傷勢並非遭人毆打所致，而是務農時不慎跌倒、撞到頭部，因此產生約5公分的撕裂傷口。

所幸，楊姓阿伯在騎車自行就醫的路上，被熱心騎士發現，報警處置。最終楊翁在員警的協助下，搭上救護車送醫救治，幸無大礙。

(旺報 )