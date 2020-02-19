台股19日上演反彈行情，面板股、半導體等相關族群領漲，帶動大盤一度上漲逾130點，終場指數上漲109.86點，站回5日線，指數收在11758.84點。由於新冠肺炎疫情罩頂，短期上檔先挑戰11,800點大關。

不畏蘋果營收示警、美國擬封鎖全球大廠向華為供貨的利空衝擊，台積電今日大幅反彈，在買盤積極加碼下，最高來到327元，終場收326.5元、漲幅1.4％。

股王大立光也強力反彈，最高來到4760元，終場收4725元、漲幅2.05％。

外資對漲價族群愛不釋手，由於南韓LGD關閉更多產能、大陸爆發新冠肺炎導致產能緊縮，面板產業受青睞。群創開高後，即穩步走升，收盤8.94元、漲幅2.05％。友達也向上攀升，收盤10.8元，漲幅2.86％。

被動元件族群表現搶眼，國巨領漲，收在460元，漲幅2.22%，禾伸堂來到117元，漲幅1.30%。

矽晶圓族群受惠漲價題材，環球晶股價走強，上漲3.89%，來到454元。中美晶股價開高走高，漲幅4.98%，來到116元，創下近期新高。台勝科跳空開高，帶量衝上漲停，收盤144元，表現亮眼。

(工商 )