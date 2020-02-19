韓國前總統李明博（Lee Myung-bak）在二審時遭到法院判處17年徒刑，比一審的15年還要再重一些，另外還有罰金130億韓元（約合新台幣3.31億）、追徵犯罪所得57.8億韓元(約合新台幣1.47億)，同時法院還取消他的保釋資格。

現年78歲的李明博，在2008~2013年擔任韓國總統，但是在任內被檢方指控貪污，他利用家人可掌握的韓國DAS公司做為後門，貪污獲取349億韓元，並收受三星公司為DAS代付的119億訴訟費等共163億韓元的賄賂。李明博成了第4位因不法行為而遭重判的總統。

2018年，下級法院判處李明博有期徒刑15年、罰金130億韓元，追徵犯罪所得82億韓元，但是李明博不服判決，提起上訴，他表示自己與DAS公司無關。2019年3月，李明博以健康因素獲准保釋。

如今，二審對李明博的受賄部分，判處有期徒刑12年、罰金130億韓元，對貪污等其他犯罪，再判處有期徒刑5年，罰金130億韓元、追徵犯罪所得57.8億韓元，同時取消其被保釋資格，意味著他必須再回到監獄服刑。

(中時電子報)