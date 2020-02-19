近期新冠疫情又逢流感流行季節，疫情接二連三又快又突然讓民眾措手不及。新安東京海上產險宣布，凡投保該公司「健康御守突發傷病健康保險」，若達補助標準時，將從優升等賠付。

新安東京海上產險說，保戶若經醫院確斷(含疑似診斷)新冠肺炎或流感住院接受診療，且療程中若入住「負壓隔離病房」，將比照「加護病房」之標準升等理賠給付。

新安東京海上產險副總經理呂文泉表示，針對新冠肺炎以及流感所致之影響，所屬「健康御守突發傷病健康保險」專案提供日額新臺幣1,000~2,500元四種選擇，一般病房最多可給付60日，加護病房最多給付45日，以本次疫情為例，如因診斷或疑似新冠肺炎而住進了入負壓隔離病房，每日給付可達3,000~7,500元。另外還可選擇附加投保「突發傷病住院回診保險金」，相關醫囑回診時，每次同樣可獲得1,000-2,500理賠金，提供保戶更無後顧之憂以專心與病毒對抗。

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