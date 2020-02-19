被網友封為「正能量」K歌神曲的〈太陽〉，在YouTube超過1000萬次點閱、抖音超過6.6億次播放的驚人成績，主唱邱振哲接受數位平台網易云邀請，重新編曲及演繹這首歌，以「堅持信念，守護希望」為主旨創作出新版〈太陽〉，藉由正向力量的歌曲氛圍，為現今全世界壟罩嚴重疫情的緊繃情緒帶來溫暖及舒緩的鼓舞力量，並唱出支持鼓勵的溫暖力量為前線正在打仗的醫護人員打氣加油。

音樂之路苦熬17年的創作歌手邱振哲，譜出在網路突破6.6億次點閱的神曲〈太陽〉。（杰思國際娛樂提供）

新版〈太陽〉邱振哲以ap jie lop（音譯：阿杰魯）做為開端，邱振哲解釋，「阿杰魯」是少數民族彝族的語言，代表「不要怕」的意思。邱振哲在2014年參加《中國好歌曲》，認識來自彝族、後來得到亞軍的歌手莫西子師，「聊天時講到這句話，讓我印象深刻，創作時把它放進歌詞中」。曲末則找來自己不同圈子的好友獻聲合唱。

在音樂之路苦熬17年的邱振哲，過去擁有超過10年街頭藝人經驗、曾在《中國好歌曲》進入周華健組前八強，2016年以自創曲〈太陽〉出道後，更推出首張專輯《遠行的太陽》並展開亞洲巡迴，卻遲遲無法展露頭角，今年滿30歲的他，原打算要放棄音樂路，回台中老家重新找工作。直到去年《中國好聲音》選手馬杰雪選唱〈太陽〉瞬間爆紅，近日該曲更順利上架台灣三大KTV，空降新歌排行第一名。

於網路平台破6.6億點擊神曲〈太陽〉創作者邱振哲。（杰思國際娛樂提供）

儘管〈太陽〉大紅，實際收入並沒甚麼改善，邱振哲坦言做音樂很花錢，當初為了做第一張專輯耗盡一切資源，把賺的錢全投入。當年希望回饋歌迷、舉辦自己第一場不用吹風淋雨的室內演唱會，跑去鋪瀝青柏油打工籌錢，「我記得打工一個禮拜，把賺得幾萬塊拿去找餐廳，買吃的喝的，還去書局買卡片然後親手寫謝謝的話，送給歌迷」，讓粉絲相當感動。

隨著歌唱事業正準備起步，近期因疫情的關係，邱振哲上半年的演出大部分被取消，包括10場活動甚至連帶原本的大陸4場巡迴也被迫取消，連原本預計年中要推出第二張新專輯，現在都得延後，他無奈地表示：｢其實影響很大，不只是我，其實我很多音樂圈朋友包括樂手也是」。不過近期他保持正向心態，並加強自我防疫，盼共同度過難關。

(中時 )