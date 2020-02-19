北市北投區台北榮民總醫院今天下午2點41分發生火警，第2門診大樓4樓皮膚科檢驗室冰箱馬達起火，醫院人員立即噴灑滅火器，不到10分鐘就自行撲滅，並沒有疏散任何民眾，迅速結束一場虛驚。

榮民總醫院第2門診大樓冰箱馬達短路起火，警消立即派出6輛消防車、1輛救護車、20名消防人員到場，醫院人員發現馬達起火，立即以滅火器自行撲滅，僅冰箱壞損，並沒有波及檢驗室其他物品，2點50分撲滅火勢。

(中時 )