榮總檢驗室冰箱起火 院內人員快速撲滅 16:012020/02/19 中時 李文正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北榮民總醫院第2門診大樓檢驗室內冰箱馬達起火，院內人員迅速以滅火器撲滅。（民眾提供／李文正台北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市北投區台北榮民總醫院今天下午2點41分發生火警，第2門診大樓4樓皮膚科檢驗室冰箱馬達起火，醫院人員立即噴灑滅火器，不到10分鐘就自行撲滅，並沒有疏散任何民眾，迅速結束一場虛驚。 榮民總醫院第2門診大樓冰箱馬達短路起火，警消立即派出6輛消防車、1輛救護車、20名消防人員到場，醫院人員發現馬達起火，立即以滅火器自行撲滅，僅冰箱壞損，並沒有波及檢驗室其他物品，2點50分撲滅火勢。 (中時 ) #冰箱 #馬達 #人員 #撲滅 #總醫院 也許您會感興趣 推薦閱讀 鎮瀾宮辦祈福法會 顏清標：大家不用怕 媽祖會撲滅疫情 10:522020/02/16 生活 毒王林孝道 擁十餘艘運毒船隊 11:532020/02/16 社會 鎮瀾宮禳災祈福 籲信眾不要怕 04:102020/02/17 生活新聞 新北蘆洲養生館凌晨疑遭縱火 1越南女子命危 06:302020/02/17 社會 疫情衝擊 東元Q1營收恐掉一成 04:102020/02/18 證券．權證 醉男疑抽菸引火警 二度燒傷 10:452020/02/18 社會 急！大武崙漁港船火延燒 數十名消防趕至搶救 12:052020/02/18 社會 華新口罩擴廠缺人 縣府幫徵才 04:102020/02/19 地方新聞 疫情波及國際郵輪 歌詩達郵輪取消3月台灣出發航程 13:392020/02/19 生活 社會熱門新聞 嘉義市中山路科技執法 單月違規逾3000件 - 社會 台中木業公司員工家屬確診 緊急停工50餘人自主隔離 - 社會 燒活人？網傳武漢焚屍爐有哀嚎！行家吐駭人真相 - 社會 拒求愛慘遭恩客燒死 越南嫩妹絕美照曝光 - 社會 悲劇！情人節和男友坐床上 嫩妹下面瘀青了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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