黑武士球則是第２名。。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

邁入第10年的台灣國際熱氣球嘉年華將於暑假展開，過去9年來有無數造型熱氣球在台東鹿野高台升空，其中不乏卡通明星及各式吉祥物，但究竟是哪個造型球最受到民眾喜愛，台東縣府熱氣球臉書粉絲團為此特別舉行「熱氣球友們回娘家囉！10周年特別企劃」，調查最受粉絲們歡迎的造型熱氣球，19日結果出爐，由荷蘭的梵谷球奪下冠軍。

台東縣府交通及觀光發展處表示，奪冠的梵谷球是為了紀念荷蘭知名畫家文森・梵谷，其造型是依據1887年「戴灰氈帽的自畫像」畫作高解析度3D重製而成，去年首次在鹿野高台登場就讓人留下深刻印象，28公尺高的球體緩緩掠過縱谷上空，令人非常震撼。

另外，比利時的黑武士球及台灣的福利熊球也非常有人氣，分別獲得第2、3名，緊追在後的有巴西的海綿寶寶球、英國的小小兵球及臺灣的喔熊球，也都相當受歡迎，常常是民眾搶著合照的對象。

交觀處指出，2016年以前每年造型熱氣球數量都在20顆以下，自2017年起便突破30顆，去年數量更高達40顆，而2020年到底有哪些熱氣球會出現，目前還是保密狀態，適逢10周年，除了持續邀請新的造型球登場外，也會盡力邀請過去受歡迎的造型球來大團圓，請廣大熱氣球友持續關注相關訊息。

(中時 )