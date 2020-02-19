北市10行政區健康中心 21日起配售口罩 16:272020/02/19 中時 譚宇哲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市副市長黃珊珊19日下午主持新冠病毒疫情應變會議，會後接受媒體聯訪。（譚宇哲攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市副市長黃珊珊19日下午主持新冠病毒疫情應變會議，黃珊珊會後宣布，21日起台北市10個行政區的健康服務中心將配合中央販售口罩，同樣是每天400片，每人7天限購2片，而北投、文山區的健康服務中心因有聯醫門診需求，會較晚開賣口罩，時間點將於後續公布。 黃珊珊表示，因各健康中心無醫療行為，原本沒有裝設刷健保卡的設備，中央希望市府配合協助口罩銷售，因此最近正在裝設相關設備，各行政區健康中心預計21日開賣，北投區、文山區健康中心開賣時間將另行公布。 (中時 ) #新冠病毒 #台灣 #台北市 #黃珊珊 #健康 #中心 #口罩 #黃珊珊 #健康中心 也許您會感興趣 推薦閱讀 口罩實名制 明起303家衛生所可買 14:242020/02/15 生活 16日起 衛生所可買到實名制口罩 15:192020/02/15 生活 檢疫者回家有困難…指揮中心稱無症狀戴口罩可搭大眾運輸 01:192020/02/16 政治要聞 該搶大蒜了？世衞跳出來：不能防新冠病毒 13:322020/02/16 社會 衛生所加入賣口罩 南市兒童口罩銷量差 16:182020/02/16 生活 蘇揆臉書分享口罩數量提升 可購買人次增加 23:382020/02/17 政治 雲縣社區媽媽齊心 趕製口罩套 04:102020/02/18 地方新聞 工廠贈10萬片口罩給桃園市政府 13:482020/02/18 生活 宜蘭四結福德廟拚防疫 擲聖杯送布口罩 14:252020/02/19 生活 彰化》家長開學不擔心 縣內兒童口罩庫存尚有4萬多 15:252020/02/19 生活 生活熱門新聞 他住華南海鮮市場 全家靠做3件事躲過感染 - 生活 感染學專家登鑽石公主號 驚見船上狀況悲慘 - 生活 一家人全中！新冠肺炎死亡者繼弟弟母親確診後妹妹也中鏢 - 生活 新冠肺炎國內再添1例 白牌司機妹妹中鏢 - 生活 阻止人傳人 鍾南山：2關鍵必須解決 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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