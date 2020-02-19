台北市副市長黃珊珊19日下午主持新冠病毒疫情應變會議，黃珊珊會後宣布，21日起台北市10個行政區的健康服務中心將配合中央販售口罩，同樣是每天400片，每人7天限購2片，而北投、文山區的健康服務中心因有聯醫門診需求，會較晚開賣口罩，時間點將於後續公布。

黃珊珊表示，因各健康中心無醫療行為，原本沒有裝設刷健保卡的設備，中央希望市府配合協助口罩銷售，因此最近正在裝設相關設備，各行政區健康中心預計21日開賣，北投區、文山區健康中心開賣時間將另行公布。

(中時 )